(Görüntülü Haber) Mersin sel altında, okullar tatil edildi (4)

SEL SULARINA KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ Mersin'in merkez Toroslar İlçesi'nde, sele kapılan 1 kadın hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Yalınayak Mahallesi'nde, 30-35 yaşlarında bir kadının sel sularına kapıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olayın olduğu yerde inceleme yapan ve sel sularının gidiş yönünü takip eden polis, talihsiz kadının cesedini yaklaşık 600 metre ileride Güneş Mahallesi'nde bir ağaca takılmış halde buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis, genç kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. HORTUM KORKUTTTU Yağış ve fırtınanın devam ettiği kentte sahile yakın yerde denizde çıkan hortum korkuttu. Sahile yakın yerde çıkan hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti. BAKAN ELVAN: SEFERBERLİK BAŞLATILDI Kalkınma Bakan Lütfi Elvan, Erzurum ziyaretinde Mersin'deki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan yağış nedeni ile ilde seferberlik başlatıldığını belirten Elvan, şunları söyledi: "Maalesef Mersin'de bir doğa felaketi karşı karşıyayız. Başta sayın Valimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız tüm araç gereçleriyle seferber edilmiş durumda. Yoğun bir çalışma içerisinde arkadaşlarımız. Yakından takip ediyoruz ve gerekli önlemleri de alıyoruz."