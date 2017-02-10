(Görüntülü Haber) Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aydın: 6 ay içinde iyi bir sağlık turizmi merkezi olacağız

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () MERSİN Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Aydın, hastanenin 5 günlük süreçte verdiği hizmetleri açıkladı. Sağlık turizmi açısından önemli konumda olduklarını belirten Op. Dr. Aydın, "Şehir Hastanesi önümüzdeki 6 ay içinde iyi bir merkez olacak" dedi. Günlük ortalama 4 bin hastanın, giriş yaptığını ifade eden Başhekim Op. Dr. Recep Aydın, "Bir günde maksimum 4 bin hastaya baktık. Yatış oranı zamanla arttığı için, günlük 100-115 civarı. Şu an yatan hasta sayımız 470 civarında, yoğun bakımlarımız dahil. Bu bizim için ciddi bir rakam. 8 günde 470 yatış olması güzel. Demekki bu bir ay içerisinde bin yatak dolacak ve biz hedefimize yüzde 80 oranında ulaşacağız. Şu an 25 ile 45 ameliyat arası alıyoruz. İlk gün 25 ameliyat aldık. Sonra 35, dün 50 civarı aldık. Ciddi ameliyatları önümüzdeki hafta itibariyle başlatmayı düşünüyoruz. 5-6 ay sonra muhtemel ameliyat sayımız günde 150 ile 200 arasında olacak" dedi. SAĞLIK TURİZMİ MERKEZİ OLACAĞIZ Sağlık turizmi açısından önemli konumda olduklarını kaydeden Op. Dr. Aydın, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar'da birçok ülkenin sağlık hizmetleri çok pahalı olduğu için, o ülkenin vatandaşlarının da tedavi amaçlı Mersin'e geleceğini söyleDİ. Op. Dr. Aydın, "Mersin dünyaya iyi bir örnek oldu. Kaliteli hizmeti çok yakın zamanda yurt dışına açıp sağlık turizmini başlattığımızda, helikopter pistimize ambulanslar indiğinde biz ülkemizle gurur duyacağız. Buna eminim ve bu hayal değil. 6-7 ay sonra bunu yaşayacağımıza inanıyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Irak, Suriye, Libya, İran, bu insanlar çok mağdur. Kafkaslar'da çok ciddi paralara ameliyatlar yapılmakta. Türkiye'de böyle şeyler olmayacağını biliyor insanlar. Şehir Hastanesi önümüzdeki 6 ay içinde iyi bir merkez olacak. Sağlık turizminde biz bunun önemini göstereceğiz" diye konuştu.