(Görüntülü Haber) Mersin'nde yılın ilk bebeği Mehmet Emin
MERSİN'de yeni yılın ilk bebeği 'Mehmet Emin' dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olma özelliği taşıyan Mersin Şehir Hastanesi Doğumhanesi'ne 23:10'da başvuran Süleyman Hülya Dündar çiftinin ilk çocuğu, 2018'in ilk...
01 Ocak 2018 Pazartesi 10:35
MERSİN'de yeni yılın ilk bebeği 'Mehmet Emin' dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olma özelliği taşıyan Mersin Şehir Hastanesi Doğumhanesi'ne 23:10'da başvuran Süleyman Hülya Dündar çiftinin ilk çocuğu, 2018'in ilk dakikalarında dünyaya geldi. Anne Hülya Dündar, bebeğin yeni yılda doğduğunu doğumdan birkaç dakika sonra öğrenirken, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. 3 kilo 400 kilogram ve 54 santimetre doğan bebeğin annesi Dündar, yeni yılda doğan ilk bebeğin kendilerinin olmasına çok şaşırdıklarını ifade ederek, "İlk çocuğum. Bugün yılbaşı, çok mutluyum. Sezeryan düşünüyordum normal doğum yaptım. Bebeği Ocak ayının ilk haftası bekliyorduk, bu güne kısmetmiş. Çok mutluyuz. Yeni yıla mutlulukla huzurla gelsin" dedi. Anne ve bebeği ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, anneyi kutlayarak bebeğe çeyrek altın taktı.
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