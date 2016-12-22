Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), () - MERSİN'in Mut İlçesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan ve gece yoğunlaşarak devam eden kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okullar, bugün için 1 gün süreyle tatil edildi. Uzun yıllar sonra ilçe merkezine yağan kar, 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve yüksek kesimlerindeki bölgelerde yaşam olumsuz yönde etkilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu nedenle, merkez ve mahallelerde tüm okulları bugün için tatil etti.
(Görüntülü Haber) Mersin Mut'ta okullara kar tatili
Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), () - MERSİN'in Mut İlçesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan ve gece yoğunlaşarak devam eden kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okullar, bugün için 1 gün süreyle tatil edildi. Uzun yıllar sonra ilçe merkezine...
22 Aralık 2016 Perşembe 12:17
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