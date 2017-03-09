(Görüntülü Haber) Mersin konuşma yapacakları salon basılan Özdağ ve Halaçoğlu hukuksal mücadele başlattı (1)

MERSİN/ Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu, Mersin'in Silifke İlçesi'nde toplantı yaptıkları salonun bir grup ülkücü olduğu ifade edilen kişilerce basılmasıyla ilgili hukuksal mücadele başlattı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısından 5'nci Noter'e giren Özdağ ve Hallaçoğlu, davayı takip etmek üzere 5'nci Noter'den avukatlara vekâlet verdi. Basın toplantısında konuşan Özdağ, 'Bu yapılan saldırılardan Bahçeli sorumludur. Ucunda ölüm de olsa toplantılarımıza devam edeceğiz" dedi.