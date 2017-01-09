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(Görüntülü Haber) Mersin'e karla karışık dolu yağdı

MERSİN, ()-MERSİN kent merkezine karla karışık dolu yağdı. Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Akdeniz kenti Mersin'de saat 15.30 sıralarında kara dönüştü. Yağmurun ardından karla karışık dolu yağmaya başladı....

MERSİN, ()-MERSİN kent merkezine karla karışık dolu yağdı. Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Akdeniz kenti Mersin'de saat 15.30 sıralarında kara dönüştü. Yağmurun ardından karla karışık dolu yağmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Bir anda araçların üzerinde karı gören vatandaşlar bir süre de olsa kendi aralarında kar topu oynama imkanı buldu. Yağışın durmasının ardından beyaz örtü kısa sürede yok oldu.

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