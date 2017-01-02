(Görüntülü Haber) Mersin'deki sel felaketi havadan böyle görüntülendi

MERSİN'de geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinin izleri havandan görüntülendi. Mersin Vali Özdemir Çakacak, yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgeleri ve kayıp arama çalışmalarını havadan inceledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle incelemelerde bulunan Vali Çakacak'a Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kd. Albay Fatih Erhan da eşlik etti. Çakacak ilk olarak, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen, Yalınayak Deresi'ne düşen otomobilde bulunan Miray Genç ve Sultan Uncu'yu arama çalışmalarını denetledi. Vali Çakacak, derenin denize döküldüğü noktada sahil güvenlik ekipleri tarafından yürütülen kayıp arama çalışmaları ile ilgili olarak da Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Erhan?dan bilgi aldı. Arama çalışmalarıyla ilgili incelemelerini tamamlayan Vali Çakacak, Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerinde su altında kalan tarım arazilerini de havadan inceledi.