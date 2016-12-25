KATOLİK KİLİSİ'NDE NOEL AYİNİ Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine CHP Millivekili Aytuğ Atıcı ve cemaat üyeleri katıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı ayinde Hıristiyan cemaati mensupları mumlar yakarak, dilekler tuttu. Ayinde kilise ruhani reisi Roberto Ferrari ile rahip Fransua Dondu, Noel ritüellerini gerçekleştirdikten sonra dua törenine geçildi. Ferrari ile Dondu, yaptıkları konuşmada insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı vererek insanların birbirine karşı hoşgörülü olmaya davet ettiğini töreninde sonunda katılanlara şarap-ekmek ikram edildi.
(Görüntülü Haber) Mersin'deki Noel ayininde şehitler için dua edildi (2)
KATOLİK KİLİSİ'NDE NOEL AYİNİ Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine CHP Millivekili Aytuğ Atıcı ve cemaat üyeleri katıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı ayinde Hıristiyan cemaati mensupları...
25 Aralık 2016 Pazar 08:53
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