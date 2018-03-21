(Görüntülü Haber) Mersin'de zeytin dallı nevruz kutlaması

MERSİN'de nevruz coşkuyla kutlanırken, bazı kişilerin ellerinde zeytin dalı taşıması dikkat çekti. Merkez Akdeniz İlçesi'ndeki Tırmıl Miting Alanı'nda HDP, DTP ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen nevruz kutlamasına katılanlar arama noktalarından geçerek alana girdi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı kutlamalara HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat ile HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan da katıldı. Müzik eşliğinde halay çekerek eğlenmeye başlayan vatandaşlar, Kürtçe ve Türkçe sloganlar attı. Bazı vatandaşların ellerinde zeytin dalları ile oynaması dikkat çekerken, Milletvekili Fırat, nevruz ateşini yaktı. Ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, çalınan müziğe eşlik ederek nevruzu kutladı. Etkinlikte Nevruz Tertip Komitesi adına konuşan Hasan Kapıkıran, "Biz bu ülkeyi farklılıkları ile seviyoruz. OHAL'in kaldırılmasını KHK'lar ile ülkemizin idare edilmesini kınıyor, normal yaşama geçilmesini talep ediyoruz. Parti eş başkanlarımızın, milletvekillerinin, belediye eş başkanlarımızın, 5 bine yakın parti üyelerimizin ve gazetecilerin gözaltında olduğu bir ülkede merhamet değil adalet istiyoruz" dedi. Konuşmanın ardından eğlence kaldığı yerden devam etti.