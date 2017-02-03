Mersin'de toplu açılış töreni detaylar
(Görüntülü Haber)Mersin'de toplu açılış töreni detaylar
Mersin'de toplu açılış töreni detaylar
03 Şubat 2017 Cuma 16:06
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