(Görüntülü Haber) Mersin'de sel felaketi 55 bin dekar sera alanını vurdu

İbrahim MAŞE- Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de, geçen hafta yaşanan sel felaketi en büyük zararı tarım arazilerine verdi. Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, sel felaketinde 55 bin dekardan fazla seranın sular altında kaldığını söyledi. Su baskınlarının etkili olduğu Türkiye'nin en önemli örtü altı üretim merkezleri arasında yer alan biberiyle ünlü merkez Akdeniz İlçesi'nin Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerinde çiftçiler yaraları sarmaya çalışıyor. Seralardaki suları çekmek için gece gündüz çalışan çiftçiler, pazara sürmeye hazırlandıkları ürünlerini hasat edemiyor. Türkiye'de üretilen biberin yüzde 70'ini karşılayan bölgede sele bağlı mağduriyetin, vatandaşın sofrasına da zam olarak yansıyacağı ifade ediliyor. Örtü altı tarımın yapıldığı bölgedeki tarım alanlarının tamamına yakınının büyük zarar gördüğünü ifade eden Cengiz Gökçel, Türkiye'nin örtü altında en fazla üretim yapan bölgesinde yaşanan sel taşkınlarının. aradan 5 gün geçmesine rağmen hala seralardan boşaltılamadığını kaydetti. BORÇ AFFI TALEP EDİYORUZ Her iki bölgede incelemede bulunan ve yaklaşık 60 bin dekarda örtü altı sebze üretildiğine işaret eden Gökçel, borç affının gündeme gelmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla sera içerisinden suları çekerek ürünlerini kurtarmaya çalışıyor. Türkiye'deki biber üretiminin yüzde 70'ini biz yapıyoruz. Böyle önemli bir merkezde afet yaşadık. Bu bölgede 2014 yılında soğuk afeti yaşadık. Geçen yıl en fazla tarım ürünleri ihraç ettiğimiz ülke olan Rusya ile yaşadığımız krizle birlikte üreticiler müthiş zarar etti. Türkiye'de ve Mersin'de örtü altında üretim yapan çiftçilerimiz özel bankalara borçlanmak zorunda kaldı. Çiftçiler olarak üretime devam edebilmemiz, insanlarımızın ihtiyacı olan ürünleri üretebilmemiz için borç affının gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyor ve yetkililerden talep ediyoruz." 55 BİN DEKARDAN FAZLA SERA ZARAR GÖRDÜ Çiftçilerin çok büyük zarara uğradığını kaydeden Gökçel, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın zararın rakamsal olarak belirlenmesi talimatı verdiğini hatırlatarak şunları söyledi: "31 Aralık günü yaklaşık 70 kişilik ekip, bölgede durum tespiti yaptı. Sadece Akdeniz ilçemizde 40 bin dekarlık sera, sel ve su baskınına maruz kaldı. Tarsus'taki yaklaşık 20 bin dekarlık serada da zarar var. Toplamda 55 bin dekarın üzerinde hasara uğrayan seraların olduğunu gözlemledik. Çiftçilerimizin bu işten hem desteklerle, hem de borç affı ile sıkıntılarının ortadan kalkmasını ümit ediyoruz. Sel afeti olmasıyla birlikte arzda müthiş bir daralma oldu. Biz piyasaya ürün veremiyoruz. Hasat yeni başlamıştı zaten. 10 gün oldu çiftçilerimiz pazara ürünlerini vermeye başlayalı. Arzda sıkıntı oldu. Yetişmiş ürünü bile toplayacak pozisyon yok. Çamurun içinde kimsenin ürün toplaması mümkün değil. Dolayısı ile fiyatlar bir miktar arttı. Fakat zararın boyutu bu şekilde devam ederse fiyatlar daha da yükselir." 500 BİN TL ZARARIM VAR 20 bin dönümlük alanda biber üretimi yapan Fuat Can ise şöyle dedi: "Seramız tamamen bitik durumda. Bu bitki kendini asla toplayamaz. Devletten ve özel bankalardan aldığımız krediler var. Borçlarımızın affını istiyoruz. Bitki ölü durumda ve hasat yapamıyoruz. Yetkililerden borçlarımızı silmelerini istiyoruz. Borçları ertelemekle olmaz. Ben bu biberi çekip atacağım. Selin yaşandığı günden bu yana suları çekiyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Bir türlü su bitmiyor. Suyu boşaltıyoruz, topraktan şu fışkırıyor. Her şeyimiz zarara uğradı. 20 bin dönümde 500 bin TL zararım var. Bankadan kredi alıp yaptık bu serayı."