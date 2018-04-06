Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

(Görüntülü Haber) Mersin'de, Polis Haftası'nda şehit polisler anıldı

MERSİN'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen programla şehit olan polisler anıldı. Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene Toroslar...

MERSİN'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen programla şehit olan polisler anıldı. Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Ak Parti Milletvekili Hacı Özkan, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit aileleri, polisler ve öğrenciler katıldı. Kuran okunması ile başlayan programda, şehitler için dua edildi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı tören boyunca hüzün hakimdi. Edilen duaların ardından ellerindeki karanfilleri mezarlara bırakan protokol üyeleri, şehit yakınları ile de yakından ilgilendi. Şehit yakınları zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Programın sonunda konuşan Emniyet Müdürü Şahne, "Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü münasebetiyle şehitliğimize geldik. Şehit aileleri ile sohbet ettik. Toprağı, bayrağı, dini için şehit olacak evlatlarımız var. Bu topraklar onun için vatan oldu, bu nişaneler onun için bayrak oldu. İslam onun için yeryüzünde hakim oldu. Allah, vatan için ölmeyi göze alabilecek evlatlarımızın sayısını daim etsin. Şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314