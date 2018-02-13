(Görüntülü Haber) Mersin'de Mehmetçik'e destek eylemi

MERSİN'de bir araya gelen bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçiklere destek için eylem yaptı. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği merkez Akdeniz ilçesindeki Özgür Çocuk Parkı'nda Mehmetçik'e destek eylemi düzenlendi. Eyleme, sendika üyeleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Katılımcılar askeri tişört, elbise giydi, Türk bayrakları taşıdı. "Afrin yıkılsın, teröristler yakılsın", "Yaşasın millet, var olsun devlet" ve "Güçlü ordu, güçlü Türkiye" sloganın atıldığı eylemde söz alan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Metin Ercan şöyle konuştu: "Yaklaşık 30 yıldır, yavaş yavaş, merhale merhale yurdumuzu kuşatan şer güçler, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri yoluyla Türk milletini yıpratmak, zayıflatmak, son darbe ile yok etmek ve tarih sahnesinden silmek üzere ortaya koydukları planlarını devreye sokmuşlardır. Milletimiz ve binlerce yıldır sayısız şehidimizin kanıyla sulayarak vatan yaptığımız bu topraklar, hainlerin, bebek katili terör örgütlerinin, eli kanlı milletlerin yaktığı ateşle çepeçevre sarılmıştır. Sakarya, Dumlupınar, İnönü bizim için ne anlam ifade ediyorsa, El Bab, Afrin, Münbiç, Sincar ve Kandil de aynıdır. Türk'e diz çöktüreceklerini sananlar bilsin ki her bir askerimizin sinesinde 80 milyon yürek atıyor."