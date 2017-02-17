(Görüntülü Haber) Mersin'de karla kaplı yayla yolları açılıyor

MERSİN, () MERSİN'in merkez Toroslar İlçesi'nde, yaylalarda etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açmak için ekipler 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Toroslar Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, iş makineleriyle gerçekleştirdiği çalışma ile bölgede araç ve yaya trafiğini kontrollü olarak açtı. Belediye Başkanı Hamit Tuna, yaylalarda karla mücadele konusunda bu yıl da karın yağmaya başladığı ilk günden itibaren çok başarılı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Tuna, ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve vatandaşların güvenli yollarda seyahat etmeleri için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve vatandaşlardan gelen telefonlara mümkün olduğunca cevap verdiklerini de sözlerine ekledi. Başkan Tuna şunları söyledi: "Büyükşehir Yasası ile ilçemize bağlanarak mahalleye dönüşen 32 köy ve 5 belde ile birlikte hizmet sınırlarımız genişledi. Bunun bilinci ile daha yoğun, koordineli ve titiz bir şekilde çalışıyoruz. Bu yıl da yaylalarımızda yoğun bir kar yağışı yaşandı. Ekiplerimiz, yayla yollarında ve ana arterlerde ulaşıma kapanan yolları açmak için çalışmalarını mesai gözetmeksizin sürdürüyor. Karın zaman zaman yağmasından dolayı açtığımız yollar yeniden kapanıyor. Ekiplerimiz yeniden çalışma yaparak yolları temizliyor. Sağlık sorunu olan veya acil hastaneye ulaştırılması gereken vatandaşlarımıza da ekiplerimiz anında müdahale ederek, yardım ediyor. Amacımız halkımızın mağduriyetini en aza indirmektir."