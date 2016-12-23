(Görüntülü Haber) Mersin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Murat SÖZERİ/MUT(Merszin)() MERSİN'de son iki gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Mut ve Gülnar ilçelerinde etkili olan kar yağışı eğitimde de aksamalara neden oldu.

23 Aralık 2016 Cuma 16:15