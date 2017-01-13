Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metris Cezaevi'nden akılalmaz firar
Metris Cezaevi'nden akılalmaz firar
FLASH.. Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin
Son dakika... Erdoğan'dan erken seçim sinyali
Erdoğan'dan erken seçim sinyali
PYD denetimindeki Telabyad ile Akçakale arasına beton duvar
Suriye sınırına beton duvar

(Görüntülü Haber) Mersin'de kar keyfi (2)

AŞKAN KOCAMAZ, ÖĞRENCİLERLE KARTOPU OYNADI Mustafa ERCAN / MERSİN, () Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Yenişehir Eyüp Aygar Fen Lisesi bahçesine getirilen kar ile kartopu oynayan öğrencilerle bir araya geldi. Okul...

AŞKAN KOCAMAZ, ÖĞRENCİLERLE KARTOPU OYNADI Mustafa ERCAN / MERSİN, () Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Yenişehir Eyüp Aygar Fen Lisesi bahçesine getirilen kar ile kartopu oynayan öğrencilerle bir araya geldi. Okul bahçesine dökülen kar ile eğlenceli dakikalar yaşayan öğrenciler, kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi. Başkan Kocamaz, okul bahçelerinde ilk defa kar görmenin ve kartopu oynamanın sevincini yaşayan öğrenciler ile kartopu oyunu sonrası bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Hüseyin Polat Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler için de kamyonlarla kar getirilerek, engelli öğrencilerin kartopu oynama hayali gerçeğe dönüştürüldü. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, merkez genelinde Yahya Akel Fen, Akdeniz 75.Yıl Fen Lisesi, Yenişehir Piri Reis İlkokulu ve Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne kamyonlarla kar götürerek öğrencilere kar keyfi yaşattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55