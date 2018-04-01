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(Görüntülü Haber) Mersin'de Hristiyanlar Paskalya Bayramı'nı kutladı

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de yaşayan Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'nı Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı. Mersin'de Paskalya Bayramı, Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile kutlandı. Işık...

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de yaşayan Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'nı Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı.

Mersin'de Paskalya Bayramı, Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile kutlandı. Işık töreni için kilise bahçesinde bir araya gelen Hristiyanlar, dualar ile Paskalya mumlarını yaktı. Tamamlanan ışık töreni sonrası paskalya mumu eşliğinde dua edilerek, rahip Francis Dondu'nun yönettiği ayin için kiliseye geçildi. Kilisede ilahi ve dualar okuyan Hristiyanlar, rahip Dondu eşliğinde vaftiz vaatlerini yeniledi.

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