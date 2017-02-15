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(Görüntülü Haber) Mersin'de FETÖ, PKK ve DEAŞ şüphelisi 49 kişi adliyede

İbrahim MAŞE- Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de, Fetullahçı Terör Örgütü, PKK ve DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi. 2 haftadır gözaltında bulunan 12 FETÖ, 11 DEAŞ ve 26...

İbrahim MAŞE- Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de, Fetullahçı Terör Örgütü, PKK ve DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi. 2 haftadır gözaltında bulunan 12 FETÖ, 11 DEAŞ ve 26 PKK mensubu, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. İlk olarak, FETÖ soruşturması kapsamında bylock kullandıkları gerekçesi 2'si polis 12 kişi elleri kelepçeli olarak adliyeye sevkedildi. Ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen PKK ve DEAŞ üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dökümanların ele geçirildiği açıklandı. Birbirlerine kelepçeli olarak adliyeye alınan şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekerken, bazı şüphelilerin 'Rabia işareti yapması' gözlerden kaçmadı.

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