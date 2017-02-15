(Görüntülü Haber) Mersin'de farkındalık için bisiklet dağıtıldı

MERSİN, () MERSİN'de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı'na uyum sürecinde bulunan Türkiye'deki tek belediye olma özelliğini taşıyan Mezitli Belediyesi, vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik amacıyla 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 14 kişiye bisiklet dağıttı. Dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gelecek nesillere daha yaşanabilir sağlıklı bir çevre bırakmak istediklerini belirterek, bunun bir yolunun da ilçede bisiklet kullanımını artırmak olduğunu söyledi. Bu kapsamda vatandaşları bisiklet kullanmaya teşvik amacıyla çalışmalar yaptıkları ifade eden Tarhan, "Mezitli'ye bin 360 metre bisiklet yolu kazandırdık. Bu çalışmamızdan dolayı Sağlık Bakanlığı ilk etapta 350 bisiklet verdi. Bunu önümüzde ki süreçte 850?ye çıkaracaklarını söylediler. Biz de 10 bin 800'e ulaşan Mezitli Kart üyelerimiz arasında başvuranlara kura ile dağıtmaya karar verdik" dedi.