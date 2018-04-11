(Görüntülü Haber) Mersin'de erken 'kara dut' hasadı

MERSİN'in Anamur ilçesinde, hava sıcaklığı bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyredince, ilk karadut hasadı başladı.



Hava sıcaklığının iki haftadır yüksek olması nedeni ile hasat olgunluğuna erişen dutlar, hasat ediliyor. Bahçesinde karadut toplayan 6 çocuk annesi Leyla Nar (60), dut üretiminin baştan sona zahmetli bir iş olduğunu söyledi. Kilosu 4 liradan alıcı bulan karadutun sıcaktan etkilendiği için oldukça hızlı toplanması gerektiğini söyleyen Nar, kadın işçilerin 60 TL yevmiye ile çalıştığını ve ev ekonomisine destek olduklarını ifade etti.



Meyvelerin farklı bölgelere gönderileceğini kaydeden Nar, "Karadut antioksidan özelliği ile yaşlanmayı geciktirir. İklim koşulları nedeniyle ilk önce Akdeniz bölgesinin kıyı şeridinde yetişmeye başlayan karadut meyvesi, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. Öncelikle örtü altı, sonrasında açıkta olmak üzere iki farklı alanda hasat ediliyor. Sera dutları Mart ayının 20'si gibi, açık alanlar ise Nisan ayının başı gibi başlamaktadır. Tahmini olarak 2,5 ay gibi bir süre hasat devam ediyor. İşçilik bakımından hasadı zor olduğu için çok sayıda işçi ile toplanmaktadır" dedi.



Dutun kendilerine ekonomik olarak iyi bir kazanç sağladığını dile getiren kadınlar, zahmetinin de çok olduğunu aktardı.