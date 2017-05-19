(Görüntülü Haber) Mersin'de coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Vali Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, öğrenciler katıldı. Yürüyüş sırasında vatandaşlar alkışlarıyla korteje destek verirken, gruptan bazı kişiler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı. Programın ikinci kısmı ise sportif etkinliklerle geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte Vali Çakacak, bir konuşma yaptı. Törende , engelli öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü trambolin, jimnastik ve akrobasi takımları birbirinden zor hareketleri başarılı şekilde gerçekleştirdi. Capoira ekibinin gösterisi ilgi ile izlenirken, kutlama çeşitli müsabakalarda başarılı olan sporculara ödüllerin takdim edilmesi ile son buldu.