Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

(Görüntülü Haber) Mersin'de coşkulu 19 Mayıs kutlamaları

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Vali Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge...

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Vali Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, öğrenciler katıldı. Yürüyüş sırasında vatandaşlar alkışlarıyla korteje destek verirken, gruptan bazı kişiler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı. Programın ikinci kısmı ise sportif etkinliklerle geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte Vali Çakacak, bir konuşma yaptı. Törende , engelli öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü trambolin, jimnastik ve akrobasi takımları birbirinden zor hareketleri başarılı şekilde gerçekleştirdi. Capoira ekibinin gösterisi ilgi ile izlenirken, kutlama çeşitli müsabakalarda başarılı olan sporculara ödüllerin takdim edilmesi ile son buldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246