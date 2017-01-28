(Görüntülü Haber) Mersin'de çiftçiyi selden sonra kar vurdu (2)

ANAMUR'DA DON Mersin'in Anamur İlçesi'nde muz ve çilek seraları don nedeniyle zarar gördü. Yollardaki su birikintileri donarken, seraların kenarında binalardan buz sarkıtları oluştu. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü ilçede seralardaki muz ve çilekler dondu. Meteoroloji verilerine göre ise soğuk havanın pazartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi.