(Görüntülü Haber) Mersin'de CHP'liler 19 Mayıs'ı kutladı

Mustafa ERCAN/MERSİN, () MERSİN'de CHP İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşti. CHP Milletvekilleri Serdal Kuyucuoğlu, Hüseyin Çamak, İl Başkan Vekili Ayten Arslan ile çok sayıda partili katıldı. Etkinlikte ilk olarak CHP İl Başkanlığı, yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinin çelengi Atatürk anıtına bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte ilk olarak İl Başkan Vekili Arslan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Milletvekili Kuyucuoğlu, Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini belirterek, "Çünkü gençler bu ülkenin geleceğidir. Atatürk ne demiştir, yöneticilere gaflet ve delalet içinde olabilir ama ülkemize sahip çıkacaklar gençlerimiz olacaktır" dedi. Kuyucuoğlu'nun ardından söz alan Milletvekili Çamak ise geçmişteki 19 Mayıs kutlamalarının günümüze göre daha görkemli olduğunu ifade etti. CHP ise il yönetimi tarafından gençlere Nutuk'un dağıldığı tören olaysız bir şekilde bitti.