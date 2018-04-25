(Görüntülü Haber) Mersin'de çevrecilerden etkinlik iptallerine tepki

MERSİN Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED), Çernobil faciasının 32'nci yıl dönümünde nükleer enerji santrallerine tepki gösterdi, OHAL gerekçesi ile etkinliklerinin iptal edilmesini eleştirdi.



Akkuyu ve Sinop'ta kurulacak nükleer santrallere karşı itirazlarını dile getiren MERÇED üyeleri, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Sabahat Aslan, Akkuyu'nun temeli atılmış olsa bile yapımına asla izin vermeyeceklerini ifade ederek, "Yaşam hakkı mücadeleleri yasaklanamaz. Akkuyu ve Sinop'un Çernobil olmasına izin vermeyeceğiz. Son zamanlarda yaşam hakkımızı savunmak için yapmak istediğimiz etkinliklere OHAL gerekçesiyle izin verilmemektedir. Bizim etkinlik yapmamız yasak ama Akkuyu'da şirketin halkı yanlış bilgilendirme üzere yaptığı tüm etkinlikler serbest. Çernobil'in 32'nci yılında Sinop NKP (Nükleer Karşıtı Platform) tarafından yapılması planlanan miting, İçişleri Bakanlığı talimatıyla yasaklanmıştır. Bu yasak Türkiye'de ilk defa uygulanmaktadır" dedi.



OHAL koşulları gerekçe gösterilerek mitingin yasaklanmasına karşın Sinop NKP'nin yanında oldukları mesajını veren Aslan, "Yasak ve baskılar bize engel olamayacaktır. Çernobil felaketinde dünyada yaklaşık 1 milyon insanın öldüğünü biliyoruz ve hâlâ radyasyondan kaynaklı insanlar ölüyor. Nükleer santrali evdeki tüp gazına indirgeyen zihniyet, Sinop, Mersin ve İğneada'ya halkın iradesine rağmen kapalı kapılar ardından nükleer santral anlaşmaları ve bilimsel olmayan göstermelik ÇED raporları ile Karadeniz ile Akdeniz'i nükleer atık çöplüğüne dönüştürecek projeleri planlamaktadır" diye konuştu.



