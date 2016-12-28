(Görüntülü Haber) Mersin'de aşırı yağışta araçlar sürüklendi
MERSİN'de aşırı yağış nedeni ile sürüklenen birçok araç itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, can ve mal kaybı yaşanmadı. Merkez Akdeniz İlçe sınırları içerisinde bulunan kar ve yağmur sularının etkisiyle dün Deliçay Deresi'nde...
28 Aralık 2016 Çarşamba 16:58
MERSİN'de aşırı yağış nedeni ile sürüklenen birçok araç itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, can ve mal kaybı yaşanmadı. Merkez Akdeniz İlçe sınırları içerisinde bulunan kar ve yağmur sularının etkisiyle dün Deliçay Deresi'nde taşkınlar yaşandı. Aracıyla Bekirde Mahallesi'nden, Karacailyas'a dereden geçmeye çalışan Yusuf Boran yönetimindeki 33 SE 283 plakalı pikap sürüklendi. Boran araç ile birlikte sürüklenirken dere yatağında kaya parçasına takıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kurtarma araçlarının da yardımı ile Boran'ı ve aracı yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtardı. İtfaiye ekipleri, başka noktalarda yağış nedeniyle sürüklenen araçlara da müdahale etti.
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