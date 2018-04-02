(Görüntülü Haber) Mersin biber fuarına hazırlanıyor

MERSİN, () Mersin'de, BİBEREXPO - Biber Çeşitleri Tanıtım Fuarı düzenlenecek. Akdeniz Belediyesi'nin desteğiyle, Adanalıoğlu ve Kazanlı muhtarlıkları, Ziraat Ajansı ve bölgedeki üreticilerin işbirliğinde, 5-7 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan BİBEREXPO Biber Çeşitleri Tanıtım Fuarı tanıtıldı. Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Örtü Altı Üreticileri Birliği Başkanı Tansel İzgi, Adanalıoğlu Muhtarı Cengiz Demir, Kazanlı Muhtarı İbrahim Koca, Ziraat Ajansı ve MSK Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kolcuoğlu katıldı. Başkan Pamuk, Mersin?in, Antalya?dan sonra Türkiye?de biberin en fazla üretildiği il olduğunu söyledi. Pamuk, Buradan hareketle, hem üretilen biberin, Mersin?de, Akdeniz?de ve ülkemizde tanıtımı ile ilgili bir faaliyet yapalım, hem de üreticilerle sektör paydaşlarını bir araya getirerek, tarımda yeni gelişmeleri aktaralım düşüncesiyle birlikte bir fuar yapalım fikrinde mutabakata vardık. İnşallah 5 Nisan?da fuarımızın açılışını yapacağız dedi.