(Görüntülü Haber) Merkezefendi'deki minikler anaokulunda ata binecek

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Sümer Sevindik Anaokulu'nda çocuklar haftanın belirli günlerinde ata binebilecek. Merkezefendi Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi'nde inşa edilen Sümer Sevindik Anaokulu'nun açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa Vali Ahmet Altıparmak, AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gültekin Yaralı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılış töreninde anaokulu öğrencilerinin yaptığı halkoyunları gösterisi alkış aldı. Altı derslikli okulun açılışında konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, okulu 2 milyon lira maliyetle yaptıklarını ve kentin 83'üncü anaokulu olduğunu söyledi. Subaşıoğlu, belediye olarak eğitime destek vermeye devam ettiklerini belirterek, "Merkezefendi Belediyesi olarak hem yapısal hem de sosyal projelere imza attık. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alanı olan bodrum artı iki kat üzerine kurulmuş 6 derslikli ve 300 öğrenci kapasiteli bir okul inşa ettik. Sümer Sevindik Anaokulu Denizli'nin en güzel anaokuludur. İlimizde içerisinde at kulvarı olan tek anaokuludur" dedi. Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, yapılan anaokulundan dolayı Merekzefendi Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Zeka gelişiminin yüzde 70'i altı yaşına kadar sağlanıyor. Anaokulunun giden öğrencilerin daha başarılı olduğu istatistiklerde görülüyor. Geldiğimiz günden beri tekli eğitime geçmek için özellikle geniş olan okul bahçelerine anaokulu yaptırarak tam gün eğitime geçmek istiyoruz" diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ise, Merkezefendi Belediyesi'ne eğitime yaptığı katkıdan ötürü teşekkür etti. Kentte 26 bin okul öncesi çağında öğrenci bulunduğunu bunların 19 bininin anaokullarında eğitim aldığını belirtti. Kentteki anaokulu sayısının arttırılması gerektiğini, mevcut 83 okulun yeterli olmadığını söyledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri okulu gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Açılış töreninin ardından okul bahçesine kurulan oyun alanlarında öğrenciler eğlenme fırsatı buldu.