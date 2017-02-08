(Görüntülü Haber) Merkez Bankası'ndan Şehit Ömer Halisdemir için hatıra para basılmasını istedi

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA,() - KONYALI aşık İbrahim Demirtaş, BİMER aracılığıyla, Merkez Bankası'na, 15 Temmuz anısına, şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve tankın önüne yatarak, darbe girişimini önlemeye çalışanlar için hatıra para basılmasını istedi. Merkez Bankası da ''Banknotlarımız üzerinde başvurunuzda belirttiğiniz öneri gibi ülkemiz açısından çok önemli yeri olan şahsiyetlere ve olaylara yer verilmesine özen gösterilmektedir. Ancak bugün itibariyle yeni bir banknot kupürü veya yeni bir emisyon grubu banknot basımı yönünde bir çalışma bulunmamaktadır'' cevabı verildi. Konya'da 45 yıldır şiir, destan, bozlak, türkü gibi türlerde yaklaşık 400 eseri olan 60 yaşındaki 5 çocuk işçi emeklisi aşık İbrahim Demirtaş, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kazanılan demokrasi zaferinin anısına, BİMER aracılığıyla Merkez Bankası'nı hatıra para basılması için talepte bulundu. Demirtaş, geçen 27 Ekim günü yaptığı talebinde, darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile tankların önüne yatarak darbeyi önleyenlerin fotoğraflarını bulunduğu hatıra para basılmasını istedi. ÖNERİNİZ KAYDEDİLDİ Merkez Bankası yetkilileri de, geçen 10 Kasım günü Demirtaş'a talebin olumsuz olduğu yönünde cevap mektubu gönderdi. Merkez Bankası tarafından gönderilen cevapta, ''Bankamızca hatıra kağıt para basımı gerçekleştirilmemektedir. Bununla birlikte dolaşıma çıkarılan banknotlarımızın arka yüzlerindeki temalar, genellikle ünlü Türk büyükle, bilim adamları ve düşünürleri, Anadolu Medeniyetleri, doğal ve tarihi turistik güzellikler gibi alternatifler arasından belirlenmektedir. Bu çerçevede, banknotlarımız üzerinde başvurunuzda belirttiğiniz öneri gibi ülkemiz açısından çok önemli yeri olan şahsiyetlere ve olaylara yer verilmesine özen gösterilmektedir. Ancak bugün itibariyle yeni bir banknot kupürü veya yeni bir emisyon gurubu banknot basımı yönünde bir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca banknotlarımıza yönelik olarak sizin gibi duyarlı vatandaşlarımızca yapılan her türlü öneri daha sonra yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere kayıt edilmektedir'' denildi. Hatıra olarak basılacak paranın kağıt yerine madeni para da olabileceğini belirten Demirtaş, şunları söyledi: ''Geçmişte bu cemaatin düzenlediği Türkçe Olimpiyatları için bile hatıra para basımı yapıldığını hatırlıyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması ve kahramanların hatırlanması için bu hatıra para, madeni para şeklinde de olabilir. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yakın zamanda madeni para basıldı. Ancak bu paranın üzerinde şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in fotoğrafının bulunmadığını öğrendim. Benim isteğim o gün ve o kahramanlar unutulmasın, nesilden nesile aktarılsın.''