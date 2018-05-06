(Görüntülü Haber) Merada hayvan otlatırken, üniversiteye hazırlanıyor

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Elif Tamyürek (19), bir yandan hayvancılık yapan ailesine yardım ediyor, bir yandan da hayalini kurduğu Veteriner Fakültesi'ni kazanabilmek için üniversite sınavlarına hazırlanıyor. İnekleri sağıp, besleyerek merada otlatan Tamyürek, hayvancılığın daha da gelişmesi gerektiğini söyledi.



İlçeye bağlı Dereiçi köyünde ailesiyle birlikte yaşayan Elif Tamyürek, hayvan yetiştiriciliği yapan ailesine yardımcı oluyor. Tamyürek, büyükbaş hayvanları besleyip, sütünü sağıyor, meraya çıkartıp otlatıyor. Elif Tamyürek bir yandan da Veteriner Fakültesi'ne girebilmek için üniversite sınavlarına hazırlanıyor.



Veteriner olmayı hayal ettiğini ifade eden Tamyürek,“Çocukluğumdan beri yöredeyiz. Hayvanlara sevgimiz haliyle artıyor. Meralara hayvanlarımızı çıkardığımızda kitaplarımı yanıma alıp, onların yanında oturup ders çalışıyorum. Hayvanların yanında daha güzel ders çalışıyorum, üniversite sınavına hazırlanıyorum. İsterim ki herkes hayvanları sevsin, bunlarla haşır neşir olsun. Ama tek taraflı olmuyor, tabii ki devletimizin de desteğine ihtiyacımız var. Küçükbaş büyükbaş hayvancılığı desteklemeli, mera alanları da çoğaltılmalı. Düşünün, bir hayvan size süt, yağ, peynir ve et veriyor. Aile bütçesine katkı sağlıyor. Hayvancılık daha da geliştirilmeli. Onun için ‘Gelin köyümüze geri dönelim’ diyorum” dedi.



Genç kız yetkilere de seslenerek, hayvan yetiştiriciliği konusunda teşviklerin artırılmasını istedi.

