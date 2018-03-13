(Görüntülü Haber) Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Üniversiteleri, kışladan kampüse dönüştürdük (2)

'MEMUR-SEN BU ÜLKE İÇİN TEMİNATTIR'



Bitlis'te açılışa katılıp, çeşitli ziyaretlerde bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Bitlis Şubesi'nin, Eren Üniversitesi Konferans salonunda düzenlediği toplantıya katıldı.



Yaklaşık 500 kişinin katıldığı toplantıda konuşan Yalçın, Memur-Sen'in bu ülke için teminat olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Küresel emperyalizmin tekerine çomak sokan bir Türkiye var. Bu coğrafya, yeniden sancılar ve travmalarla yüzleşiyor, yeniden imtihan ediliyor. Coğrafya derken, medeniyet coğrafyamızı kastediyorum. Gönül coğrafyamızdan, sınırlarımızın ötesinde bizimle aynı sancıları yaşayan insanımızdan bahsediyorum. Bu ülkenin sorunu kuruş değil, sorunu sivil toplum boyutuyla ifade ediyorum. Duruştur duruş. 28 Şubat'ta siyonizm Türkiye'de operasyon çektiğinde, bir hükümeti alaşağı ettiğinde Türkiye'deki emek örgütleri o sürecin sivil ayaklarını oluşturdular ve bu ülkeye ‘postmodern darbe’ diye o süreci sırtlarında taşıdılar. Sorun ücret değil. Cumhuriyet tarihinin en fazla zammının verildiği dönemi söylüyorum. Demek ki; bu ülkede sorun dik durabilmekte, doğru iş yapabilmekte, doğru istikamette yürüyebilmekte. Bu anlamda Memur-Sen bu ülke için bir teminattır. Milletin iradesine karşı bir kalkışma varsa, bu anlamda milletin yanında saf tutarak onun için 15 Temmuz maliyet hesabı yapmadık. Hesabı davranmadık. Hasbi şekilde ilk sokağa çıkan kuruluş olarak canlı yayında ve sosyal medyadan mesajlarımızı verdik. Sabahlara kadar bu ülkede özgürlük mücadelesine en ciddi katkıyı sunan sivil toplum örgütü olduk."



Yaklaşık 3 saat süren toplantı, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ın, üyelerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.