(Görüntülü Haber) Mektup yazan öğrenciye Afrin'deki uzman çavuştan harçlık

SİVAS'ta ortaokul öğrencisi Mikail Erdoğan'ın Afrin'e gönderdiği mektubunu okuyan Uzman Çavuş Mert Yılmaz, 200 lira harçlık gönderdi. Mikail Erdoğan ise parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Sivas'ta Şehit Osman Yurt Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin yazdığı mektuplar Mehmetçiğe moral olması için Afrin'e gönderildi. Okulun 7'nci sınıfında okuyan Mikail Erdoğan'ın (13) yazdığı mektup, Afrin'in Burseya Dağı'nda nöbet tutan Uzman Çavuş Mert Yılmaz'a teslim edildi. Okuduğu mektuptan etkilenen Uzman Çavuş Yılmaz, Erdoğan'la iletişime geçerek ona bir miktar harçlık gönderdi. Kendisine gönderilen harçlıktan dolayı mutlu olan Mikail Erdoğan gelen bu parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Böyle bir şey beklemediğini ifade eden Erdoğan, "Biz dersteyken müdürümüz geldi, Afrin'deki askerlere mektup yazılacağını söyledi. Biz de gururlandık. 1 saat boyunca bu mektubu yazdım. Sonra yazdığım mektup Afrin'de Burseya Dağı'nda nöbet tutan bir komutanımıza gitmiş. Komutanımız benim için okula ulaşmış. Müdürümüz odasına çağırdı, 'Komutan sana para gönderdi' dedi. Tabii ben de Mehmet Akif Ersoy nasıl İstiklal Marşı'nı yazdığında ödülü kabul etmediyse kabul etmedim. Çünkü biz bunu ödül için, para için yapmadık. O parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Allah askerimizden razı olsun. Onlar sayesinde şu an rahatız. Biz Türklüğümüz için çalışan, vatanımız için çalışan kişileriz. Tarihimizi hiçbir zaman unutmadık. Askerimizin hepsine selam olsun. 200 lira gönderdi. Daha fazla gönderse yine hepsini Mehmetçik Vakfı'na bağışlardım. Komutanımız beni sosyal medyadan eklemiş. Onunla konuşuyoruz artık. Her akşam halini hatırını soruyorum" dedi.