(Görüntülü Haber) Mektebim Okulları yeni kampüs yatırımlarıyla istihdam sayısını 6 bine çıkardı

İSTANBUL () - SİLİVRİ'de 11 bin m2 kapalı alan üzerine inşa edilen yeni Mektebim Kampüsü'nün lansmanı yapıldı. Yeni yatırımlarla Türkiye genelinde 51 kampüs, 160 okul ve 30 bine yakın öğrenciye ulaşan Mektebim Okulları'nda istihdam oranı 2 bin 500 yeni çalışanla birlikte 6 bine çıktı. Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda yapılan basın toplantısına Silivri Garnizon Komutanı Binbaşı Şener Kaytez, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural, AK Parti İlçe Başkanı Rıfat Kutlu ve Meclis Üyeleri, SGK Müdürü Mehmet Kayalı, Milli Eğitim Şube Müdürleri Can Dağşan, Mehmet Şen ve Milli Eğitim personeli, Silivri Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, İlçe Gençlik Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD) Başkanı Hakan Kocabaş, Silivri Köy ve Mahalle Muhtarları, Kurum Müdürleri, Dernek Başkanları ve esnaf katıldı Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Anadolu Fen Lisesi ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ile tüm kademelerde eğitim verilecek olan kampüs bin 500 kişilik kontenjanıyla içerisinde kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, kapalı basketbol sahası, buz pateni pisti, tenis kortu, branş derslikleri, kütüphaneler, konferans salonu, cep sineması, fen ve teknoloji laboratuarları, kafeterya, yemekhane, akıllı ekran ve akıllı tahtalarla donatılmış teknolojik sınıflar barındırıyor. Basın toplantısında konuşan Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, "Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi eğitim. Son 5 yıldır Mektebim Okulları olarak eğitimle alakalı büyük yatırımlar yapıyoruz. Eğitimden kazandığımızı eğitime yatırıyoruz ve eğitim dışında başka hiçbir sektörde bulunmuyoruz. Konsantrasyonumuz tamamıyla eğitim, çünkü geleceğimiz eğitimde. Ülkemizin vatansever, akıl bilim yolunda giden okullara artık daha çok ihtiyacı var" diye konuştu. DİYARBAKIR'DAN YALOVA'YA, TEKİRDAĞ'DAN ANTALYA'YA, KONYA'DAN BURSA'YA, SAMSUN'DAN TRABZON'A Eğitime yatırımın istihdamı doğrudan etkilediğini söyleyen Ümit Kalko, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eğitim işinin ekonomik boyutları da çok ön planda. Çünkü bir kampüs yatırımının istihdama da çok büyük katkıları var. Bizler özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın da istihdam konusunda ilan ettiği milli seferberlik doğrultusunda bu sene açacağımız 15 yeni kampüsümüz ve daha önce açtığımız kampüslerimize alacağımız 2 bin 500 yeni çalışanımızla da yaklaşık 6 bin kişilik büyük bir aile olma yolundayız. Gelecek dönemde de eğitime yatırım yapmaya devam edeceğiz. Şu anda Türkiye'nin birçok bölgesinde, Diyarbakır'dan Yalova'ya, Tekirdağ'dan Antalya'ya, Konya'dan Bursa'ya, Samsun'dan Trabzon'a kadar birçok yerde anaokulundan liseye kadar çeşitli kampüs yatırımlarımız var. Bunlar ortalama bin 200 kontenjanla 2 bin 400 kontenjan arasında değişen çok büyük yapılar. İçinde birçok gelişmiş eğitim ortamlarını barındıran okula göre tasarlanmış yatırımlar. Biz hep şuna inanıyoruz; iyi bir eğitim iyi bir eğitim ortamında verilir. Bunun için de yapılan okul yatırımlarının okula göre tasarlanmış projeler içerisinde olması çocuklarımızın da, öğretmenlerimizin de, bizim de işimizi çok kolaylaştıracaktır." "SİLİVRİ, İSTANBUL'UN HEM İÇİNDE HEM DIŞINDA KALAN GÜZİDE BİR BÖLGE" Mektebim Okulları için Silivri İlçesinin özel bir yeri olduğunu belirten Kalko, sözlerini şöyle noktaladı: "Silivri, İstanbul'un güzide bir ilçesi. İstanbul'un hem içinde hem dışında kalan bir bölge. Kendine özgü özellikleri olan bir yer. Biz ilk Mektebim tabelasını 2011-2012 eğitim öğretim yılında Silivri'de açmıştık. Onun için Silivri'nin özel bir yeri var. Burada var olan okullarımız geliştirilmeye çok müsait olmadığından yeni yatırımlar yaparak Silivri'deki tüm kampüslerimizi Silivri'de tek ve büyük bir kampüste toplama kararı aldık. İnşallah da karşılık bulacaktır."