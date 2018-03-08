Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),() ZEYTİN Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in çamaşırları Hatay'ın Reyhanlı İlçe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü çamaşırhanesinde yıkanıyor. Harekata katılan Mehmetçiklere ait tüm çamaşırlar, Reyhanlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün çamaşırhanesine getiriliyor. Burada görevlilerce yıkanan çamaşırlar ütülendikten sonra yeniden paketlenerek gönderiliyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Afrin'deki operasyonda görevli Mehmetçik'in çamaşırlarının günü birlik temizlenerek tekrar gönderildiğini söyledi.
(Görüntülü Haber) Mehmetçik’in çamaşırlarını Reyhanlı belediyesi yıkıyor
Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),() ZEYTİN Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in çamaşırları Hatay'ın Reyhanlı İlçe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü çamaşırhanesinde yıkanıyor. Harekata katılan Mehmetçiklere ait...
08 Mart 2018 Perşembe 11:24
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