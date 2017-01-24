HAKKARİ, () - HAKKARİ Yüksekova’da 3. Piyade Tümen Komutanlığı tarafından, okulların yarıyıl tatiline girmiş olması nedeniyle; profesyonel askeri kayak eğitmenleri tarafından 6-10, 11-14 ve 15 yaş üstü olmak üzere 3 ayrı gruba ayrılan toplam 37 Yüksekovalı çocuk ve gence kayak eğitimi veriliyor. Terörsüz bir hayat ile tanışan Yüksekovalı çocukların böylece ilk kez kayak yapma imkanı da buldu.
(Görüntülü Haber) Mehmetçik'ten Yüksekovalı çocuklara kayak eğitimi
HAKKARİ, () - HAKKARİ Yüksekova’da 3. Piyade Tümen Komutanlığı tarafından, okulların yarıyıl tatiline girmiş olması nedeniyle; profesyonel askeri kayak eğitmenleri tarafından 6-10, 11-14 ve 15 yaş üstü olmak üzere 3 ayrı gruba...
24 Ocak 2017 Salı 10:02
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