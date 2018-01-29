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(Görüntülü Haber) Mehmetçik'e 4 ton elma ve portakal gönderildi

İbrahim EMÜL OSMANİYE, () OSMANİYE Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere 4 ton elma ve portakal gönderdi. Rahime Hatun Mahallesi Kemal Satır Caddesi üzerindeki kapalı...

İbrahim EMÜL OSMANİYE, () OSMANİYE Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere 4 ton elma ve portakal gönderdi. Rahime Hatun Mahallesi Kemal Satır Caddesi üzerindeki kapalı semt pazarında buluşan dernek üyeleri, sınırda görev yapan askerler için Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Duaların ardından 4 ton elma ve portakal, tekbirler eşliğinde askerlere dağıtılmak üzere kamyonetle yola çıkarıldı. Dernek Başkanı Yunus Temiz, Türk milleti öyle bir millet ki zor zamanlarda 7'sinden 70'ine herkes bir askerdir. Biz de ordumuzun yanında olduğumuzu belirtip, başarılarının devamını dileriz. İnşallah bu operasyondan da başarıyla çıkacaktır, gün birlik ve beraberlik zamanıdır dedi.

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