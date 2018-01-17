KARS () Kars'ta bulunan askeri birlikte görev yapan askerler Afrin operasyonu öncesi sınırdaki birliklere gönderildi. Kars'ta görevli askerlerin bir bölümü otobüslerle yola çıktı. Sınıra giden askerleri, birlikte kalan silah arkadaşları tarafından ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak uğurladı. Uğurlama töreni sosyal medya hesaplarında yayınlandı.
(Görüntülü Haber) Mehmetçik Afrin operasyonu öncesi birliklerinden sınıra böyle uğurlandı
KARS () Kars'ta bulunan askeri birlikte görev yapan askerler Afrin operasyonu öncesi sınırdaki birliklere gönderildi. Kars'ta görevli askerlerin bir bölümü otobüslerle yola çıktı. Sınıra giden askerleri, birlikte kalan silah arkadaşları...
17 Ocak 2018 Çarşamba 14:36
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