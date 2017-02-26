(Görüntülü Haber) Mehmetçiğin El Bab'da bulduğu 'Barış' adlı kedi Türkiye'de

Metin Faruk TAMER- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Ömer Özkan'ın, El Bab'daki çatışmalar sırasında bitkin halde bulduğu ve 'Barış' adını verdiği kedi, Gaziantep'e getirildi. Barınakta bakılan kedi, sahiplenmek isteyen hayvansevere verilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'da görevli Uzman Çavuş Ömer Özkan, El Bab'da yürütülen operasyonlar sırasında bir kedi buldu. Uzman Çavuş Özkan, 'Barış' ismini verdiği bitkin haldeki kediye bir süre kendi imkanlarıyla baktı. Özkan, operasyonlar nedeniyle daha fazla bakamayacağı için kediyi Türkiye'ye gönderme kararı aldı ve sosyal medya hesabından gönüllülere çağrıda bulundu. Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) Başkanı Cengiz Bayram, internetteki çağrıya karşılık Uzman Çavuş Özkan ile iletişime geçti. Dernek görevlileri, gittikleri sınır hattında operasyonda olan Uzman Çavuş Ömer Özkan'ın silah arkadaşından 'Barış'ı teslim alıp Türkiye'ye getirdi. Derneğin, Gaziantep'teki havyan barınağında tedavi edilerek bakımı yapılan kedi, kendisini sahiplenecek gönüllüyü bekliyor. Dernek Başkanı Cengiz Bayram, Özkan'ın çağrısına tepkisiz kalmayarak iletişime geçtiklerini ve hem 'Barış' kediyi almak, hem de Özkan ile tanışmak için Suriye sınıra gittiklerini belirtti. Cengiz Bayram, Özkan operasyonda olduğu için 'Barış' kediyi sınırda Kamil ismindeki asker arkadaşından teslim alıp Gaziantep'e getirdiklerini söyledi. Kedinin bakım ve tedavisinin yapıldığını ve şuanda kendisini sahiplenecek gönüllüyü beklediğini ifade eden Cengiz Bayram, şunları söyledi: "Biliyorsunuz TSK hem Türkiye'de, hem de Suriye'de barışı sağlamak amacıyla El Bab'da operasyon düzenliyor. Bu operasyon sırasında Mehmetçiğimiz yaşam mücadelesi veren insanların dışında hayvanlarla da karşılaşıyor. Ömer Özkan isimli askerimiz operasyon sırasında kendi imkanlarıyla orada baktığı köpekleri, kedileri var. Tabi orada imkanlar zor olduğu için ve 'Barış' adlı kedimizin bakımı zor olduğu için 'Barış'ı bize göndermek için sosyal medya üzerinden mesaj gönderiyor. Mesajı alan ekibimiz hemen harekete geçiyor ve sınıra gidiyor. Ömer görevde olduğu için kediyi arkadaşı Kamil ile bize gönderiyor. Kedimiz 'Barış'ı sınırdan alıp barınağımıza getirdik, bakımını yaptık. Şu an bizim misafirimiz ve sahibini bekliyor. Barış çok güzel, sakin ve uysal bir kedi, hemen alıştı. Bunları da Allah yarattı, onların da canı var. Bu canlardan 1 tanesini kurtarmak bile bizim var olma sebebimiz."