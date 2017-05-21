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(Görüntülü Haber) Mehmet Günal: MHP, Türkiye'nin sigortası

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, MHP'nin Türkiye'nin vicdanı ve sigortası olduğunu söyledi. MHP'nin Antalya 12'nci Olağan Kongresi, Antalya Kültür Merkezi'nde yapıldı. Tek listeyle gidilen kongrede...

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, MHP'nin Türkiye'nin vicdanı ve sigortası olduğunu söyledi. MHP'nin Antalya 12'nci Olağan Kongresi, Antalya Kültür Merkezi'nde yapıldı. Tek listeyle gidilen kongrede Genel Merkez'in atadığı Mustafa Aksoy yeniden il başkanlığına talip oldu. Kongreye katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, 16 Nisan referandumuyla ilgili çıkan sonucun tartışılmaması gerektiğini söyledi. Demokrasinin sayılar rejimi olduğunu belirten Günal "Yüzde 50 artı 1 iş bitmiştir" dedi. Günal, konuşmasında bundan sonraki süreçte MHP'nin izleyeceği politikalarla ilgili de mesajlar verdi. MHP'nin Türk milletinin umudu ve sigortası olduğunu belirten Günal, "Önümüzdeki süreçte yine oyun kurucu ve yönlendirici olarak, yol gösterici parti olarak Türkiye Cumhuriyetinin geleceği adına üzerimize düşen rolü oynamak bizim görevimiz" dedi.

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