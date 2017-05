(Görüntülü Haber) Mehmet Görmez: Başkanlığımıza yöneltilen itibarsızlaştırma faaliyetleri, sizi ümitsizliğe sevk etmesin 1

ANKARA, () - DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, din gönüllülerine ve Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarına seslenerek, "Son 15 günde başkanlığımıza ve hizmetlerimize yöneltilen kötü kampanyalar, itibarsızlaştırma faaliyetleri sakın sizi hiçbir zaman ümitsizliğe sevk etmesin. Bunların, Diyanet'in tarihinde, Allah'ın davet ve irşad tarihinde bir nokta kadar dahi değeri yoktur. Onların kötülüklerini gördüğümüzde bunun, bizim hizmet kusurumuz olduğunun farkında olmalıyız. Daha çok sarılmalıyız" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, 'Üzerinde Her Canın Hakkı Var, Bu Ramazan ve Her Zaman' olarak belirlenen 2017 yılı Ramazan temasıyla birlikte bu ay içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. Ankara'da düzenlediği toplantıda konuşan Görmez, Ramazan'ın bir eğlence ve şatafat ayına dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi. Görmez, "Müslümanların ibadetlerinin karşı karşıya kaldığı bir tehlike var; ibadetleri değiştirmeye kalkışmak. Her sene diyoruz ki 'Ramazan, bizi değiştirmeye geliyor. Biz, Ramazan'ı değiştirmeyelim'. Biz, Ramazan'ı bir eğlence ve şatafat ayına dönüştüremeyiz. Biz, Ramazan'ı o her sene yücelerden gelen o kutlu misafiri çok iyi ağırlayarak, onun bize getirdiği bütün değerlere sahip çıkmak zorundayız. Onun değerlerini de dejenere ederek, Ramazan'a kötülük yapamayız. Ramazan, bizi değiştirmeye geliyor. Biz, kendi yapıp, ettiklerimizle Ramazan'ı değiştirmeyelim" diye konuştu. "RAMAZAN'I FIRSAT BİLİP, KARDEŞLER ARASINDAKİ GÜVENİ AYAĞA KALDIRALIM" Toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için Ramazan ayının büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Görmez, "Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, millet bilincimizi ayağa kaldırmak için çok büyük bir fırsat. Bu yıl içerisinde çok büyük badireler atlattık. Bir önceki Ramazan ile bu Ramazan arasında çok büyük badireler atlattık. 15 Temmuz gibi büyük bir ihanete ve işgale maruz kaldık. Ondan sonra toplumsal güven sarsıldı adeta yok oldu. Kimsenin kimseye güveni kalmadı. Ramazan'ı bir fırsat bilelim. Yeniden kardeşler arasındaki güveni ayağa kaldıralım. Kalplerimizi birbirimize kenetleyelim" dedi. "ALLAH'IN DAVET VE İRŞAD TARİHİNDE NOKTA KADAR DAHİ DEĞERİ YOK" Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldüğünü belirten Mehmet Görmez, Diyanet mensuplarına seslenerek, şunları söyledi: "Değerli din gönüllüsü kardeşlerim, değerli Diyanet mensupları, son 15 günde başkanlığımıza ve hizmetlerimize yöneltilen kötü kampanyalar, itibarsızlaştırma faaliyetleri sakın sizi hiçbir zaman ümitsizliğe sevk etmesin. Bunlar Diyanet'in tarihinde Allah'ın davet ve irşad tarihinde bir nokta kadar dahi değeri yoktur. Bilakis bütün bu yalanlar, iftiralar, kampanyalar sizi çok daha büyük bir aşkla hizmet etmeye sevk etmeli. Biz, kimseye kızamayız. Biz, yalan ve iftira içinde olan yetimin hakkını kursağında taşıyarak, dindarlık taslayan hiç kimseye kızamayız. Biz, onların kötülüklerini gördüğümüzde bunun, bizim hizmet kusurumuz olduğunun farkında olmalıyız. Daha çok sarılmalıyız. Bize düşen budur. Biz hiç kimseye kızamayız. Bilakis biz daha fazla hizmet etmeliyiz. Onun için hiç kimse ümitsizliğe asla düşmeyecek. Bundan dolayı hiç kimse üzülmeyecek. Herkes kendi görevine çok daha büyük bir aşkla sarılacak"