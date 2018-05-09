Ozan URAL / İSTANBUL,() MEHMET Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli iki kişi Mehmet Aslan'ın evinin önüne geliyor. Ardından arkada oturan kişi silahını çıkarıp eve doğru 4 el ateş ediyor. Ardından hızla uzaklaşıyorlar.
(Görüntülü Haber) Mehmet Aslan'ın evinin kurşunlanması güvenlik kamerasında
Ozan URAL / İSTANBUL,() MEHMET Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli iki kişi Mehmet Aslan'ın evinin önüne geliyor. Ardından arkada oturan kişi silahını...
09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:01
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.