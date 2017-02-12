(Görüntülü Haber) Mehmet Ali Ağca Uludağ'da tatilde

Edip TEKİN- Halil ÖZÇOBAN, BURSA, () - GAZETECİ Abdi İpekçi'nin öldürülmesi ve Papa 2'nci Jean Paul'e suikast girişimiyle tanınan Mehmet Ali Ağca, cezaevinden çıktıktan yıllar sonra Uludağ’da tatil yaptı. Uludağ’da işletmesi bulunan bir arkadaşının davetlisi olarak geldiğini söyleyen Mehmet Ali Ağca, kar motoruna binerek bir süre dolaştı. Ağca daha sonra bir kafede oturarak gazetecilerle sohbet etti.