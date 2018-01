(Görüntülü Haber) Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa'da anıldı

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-) 'KUDÜS şairi' olarak bilinen Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı, şair ve yazar merhum Mehmet Akif İnan, ölümünün 18'inci yılı dolayısıyla memleketi Şanlıurfa'da mezarı başında anıldı. Memur-Sen kurucusu Mehmet Akif İnan'ın 18'inci yıldönümü nedeniyle Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Anma törenine; Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Temsilcisi İbrahim Coşkun, İl Müftüsü İhsan Açık, İnan'ın kardeşi Ahmet Hamdi İnan ve çok sayıda seveni katıldı. Törende İnan'ın mezarı başında dua edildi. Anma programında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 'Kudüs şairi'ne rahmet dileyerek, Akif İnan, Şanlıurfa'mızın yetiştirdiği önemli öğretmen, şair ve sendikacı bir şahsiyet ve sadece Şanlıurfa'ya değil, Türkiye?ye mal olmuş. Mescid-i Aksa ile de bugünkü gündeme dair ifadelerde bulunmuştur. Bugün o Mescid-i Aksa şiirini okuduğumuzda da şu an içinde bulunduğumuz konjonktür çok iyi bir şekilde ifade eden tanımlayan bir şair. Dolaysıyla geleceği de gören basiretli ve verasetli bir yazar. Onu anlamamız lazım onu anlamak adına da tabi ki bu tarz programların sürekli düzenlemesinde fayda var dedi. Merhum Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan ise anma töreninde kısa bir konuşma yaparak, şöyle dedi Rahmetli ağabeyim bir öğretmen, yazar, şair, fikir adamı ve tabi sendikacı. Bunların ötesinde Akif İnan gerçekten bir dava adamı, bir adam gibi adamdı. Tam anlamıyla bir dava adamıydı. Eylemi seven aksiyonu seven, gerçekten vatanı ve milleti için kendini kendisini feda noktasına getiren bir kişiliğe sahipti. Bu düşünceler ile yıllar önce Kudüs'ü görmediği halde, Mescid-i Aksa görmediği halde 40 yıl kadar önce onun ızdırabını içinde hissedip bugünleri o günlerden gören bir insandı. Rahmetli Akif İnan sentezi ile düşüncesiyle 'anamı sorarsan büyük doğudur batı sırtımda paslı bıçak gibidir' diyerek bugünün dünya coğrafyasını Türkiye'ye bakış açısını o günlerden ifade etmişti. Ölümlerden korkar isem, köle cana satmaz isem, bir eteği tutmaz isem yazık bana vahlar bana diyordu.