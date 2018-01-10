(Görüntülü Haber) Mazlumder'den "28 Şubat" Eylemi

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul /



İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) üyeleri İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptıkları basın açıklmasıyla, 28 Şubat darbesi sonrası tutuklananların ve hakkında dava açılanların mağdur edildiklerini savunarak yeniden yargılama yolunun açılmasını istediler.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan MAZLUMDER üyeleri "Adalet her zaman her yerde" yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptılar. MAZLUMDER Genel Başkanı Ramazan Beyhan yaptığı açıklamada, "28 Şubat, derin devletin ve kamu bürokrasisinin birlikte sivil halkın iradesine müdahalesiydi" dedi. Darbelerin adalet duygusuna sahip olan insanları ümitsizliğe sevk ettiğini ifade eden Beyhan, "Umarız ki bu yargılamaların sonucunda tekrar insanların yargıya güveni sağlanmış olur. Bunu çok acil bir şekilde bekliyoruz. Çünkü 28 Şubat'tan dolayı mağdur olan insanların mağduriyetleri hala devam etmektedir" ifadesinde bulundu. Beyhan, "Biz sadece 28 Şubat'ın yargılanmasını değil, aynı zamanda 28 Şubat'ta mağdur edilen insanların da özgürlüğüne kavuşmalarını, yeniden yargılanmalarını istiyoruz" diye konuştu. O dönem verilen bazı cezaların onanmaya başladığına da dikkat çeken Beyhan, "Amacımız bu duruma dikkat çekmek ve bu yanlışa bir son vermektir" diye konuştu.



MAZLUMDER Genel Sekreteri Avukat Kaya Kartal da okuduğu basın açıklamasında, "28 Şubat tutsakları 20 yıldan uzun bir süredir içeride olup bu kişilerin aileleri halen cezaevi yollarında mağdur edilmektedir" şeklinde konuştu. 2000'deki "Umut operasyonu davası" kapsamında tutuklanan ve 6 yıl cezaevinde yatan Mehmet Ali Tekin de, "Bu dava hala devam etmekte, bizleri yargılayan, bizelere komplo kuran savcılar, hakimler, polisler hala içeride olmasına rağmen şuanda hapishanede bulunan arkadaşlarımız var. Buna artık bir son verilerek tıpkı; Ergenekon, Balyoz davalarına nasıl bir uygulama yapıldıysa 28 Şubat mağdurlarına da, FETÖ'cü hakimlerin, laik kemalist hakimlerin mağduru olan tüm mahkumlara yeniden yargılama yolunun açılmasını istiyoruz" diye konuştu.