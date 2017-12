(Görüntülü Haber) Mavi derinliklerin koruyucusu

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYALI profesyonel dalgıç ve su altı fotoğrafçısı Ali Kılıç (28), 3 yıldır kendini, balıkçı ağlarına takılan, denize atılan teneke kutulara girip çıkamayan, oltaları yutarak yaralanan, yuvasını kaybeden deniz canlılarına adadı. Kurtardığı deniz canlılarının stresini atmaları için bir süre okşayan ve ardından onları doğal ortamına bırakan Ali Kılıç, “Deniz benim diğer yarım" dedi.



Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik, Elektronik Bölümü mezunu Ali Kılıç, deniz sevdasının ortaokul yıllarında başladığını belirterek, o yıllardan bugüne bu sevdanın giderek büyüdüğünü söyledi. Üniversiteyi bitirdikten sonra 2 yıl kendi mesleğini yaptığını, aklının ve yüreğinin hep denizde olduğunu belirten Kılıç, “5 yıl önce mesleğimi bırakıp asıl sevdiğim işi yapmaya karar verdim. 8 aylık eğitimin ardından 3 yıldız profesyonel dalgıç oldum. Şimdi dalış eğitimleri veriyorum" dedi.



AĞLARA TAKILAN DENİZ TAVŞANI HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ



3 yıl önce bir dalış sırasında ağlara takılan deniz tavşanı gördüğünü söyleyen Kılıç, bu deniz tavşanıyla birlikte hayatının değiştiğini belirtti. Onu ağlardan kurtardıktan sonra bir süre eline aldığını, okşadığını ve stresini atmasına yardım ettiğini söyleyen Kılıç, “Doğal ortamına bıraktım. O olaydan sonra artık bunu bir hobi haline getirdim. Bazı günler sadece bu canlılar için dalış yapıyorum. Ağlara, insanların denize attığı bira şişelerine, parçalanmış balıkçı ağına, poşete, kopan oltalara takılan canlılar var mı diye bakıyorum" dedi.



YAVRU AHTAPOTA YUVA YAPTI



Artık her dalışında gözünün bir yerlere sıkışmış, bir yerlere takılmış deniz canlısı aradığını aktaran Ali Kılıç, bir yavru ahtapotla hikayesini ise şöyle anlattı:



“Dalış sırasında yavru ahtapot gelip gözlüğüme yapıştı. Elime aldığımda sadece avucumun içi kadardı. Belli ki yuvasını kaybetmişti. Hemen kayalıklarda ona bir yuva yaptım. Üzerinden 2 yıl geçti. O noktaya her daldığımda artık çapı 50 cm olan ahtapotla karşılaşıyorum."



SU ALTI MAĞARASINDA YUVADAN DÜŞEN YAVRU YARASA



Ali Kılıç'ın yardım elini uzattığı sadece denizde yaşayan canlılar değil. Kılıç'ın, falezlerdeki su altı mağarasındaki yuvadan düşen yavru yarasayla ilgili de hikayesi var. Yavru yarasayı tekrar yuvasına koymak için dalışı kesen, su altı mağarası kayalıklarına tırmanarak yarasayı yuvasına koyan Ali Kılıç, “Deniz altında bir yaşam var. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Dalış yapan herkesin duyarlı olması gerekiyor" dedi.



'ONLARI KURTARDIKTAN SONRA DÜNYADA BENDEN MUTLUSU YOK'



Deniz canlılarını kurtardıktan sonra hissettiklerini, “O an dünyada benden mutlusu olamaz. Onları kurtarırken ayrı bir huzur yaşıyorum" sözleriyle aktaran Ali Kılıç, şunları söyledi:



“O kurtarma anlarının videolarını da çekiyorum. Bir sosyal medya hesabı oluşturdum, bu videoları paylaşıyorum. Amacım insanların deniz altındaki yaşamı görmeleri, deniz canlılarının nelerle karşılaştığını bilmeleri. İnsanların denize pet şişe, teneke kutu, poşet gibi şeyleri atmamalarını, herkesin daha dikkatli olmasını diliyorum. Ayrıca dalgıç arkadaşlar benim gibi haftada 3 kez bu iş için dalış yapsalar, su altındaki yaşamın korunmasına katkı sağlamış oluruz."