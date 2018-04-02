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(Görüntülü Haber) MATSO seçimlerini Ahmet Boztaş kazandı

Mithat ABAKAN MANAVGAT, ()MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MATSO) organ seçimlerinde mevcut Başkan Ahmet Boztaş'ın listesi, katıldığı 15 komitenin tamamını kazandı. Seçimde 2 komitede bağımsız tek liste yer aldı. MATSO meclis...

Mithat ABAKAN MANAVGAT, ()MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MATSO) organ seçimlerinde mevcut Başkan Ahmet Boztaş'ın listesi, katıldığı 15 komitenin tamamını kazandı. Seçimde 2 komitede bağımsız tek liste yer aldı. MATSO meclis ve meslek gruplarının komite seçimleri Çağlayan Ortaokulu'nda gerçekleşti. Ahmet Boztaş başkanlığındaki mavi liste 17 meslek grubunun 15'ini kazanarak seçimin galibi oldu. Boztaş'ın rakibi İbrahim Şenli, kendisinin aday olduğu tekstil grubu dahil hiçbir grupta seçim kazanamadı. Başkan Ahmet Boztaş mavi listesiyle 40 meclis üyesi kazanırken, seçimde Sağlık Kurumları- Güzellik Salonları SPA Merkezleri ve Konaklama Tesisleri Turizm İşletmeleri gruplarında ise 4 bağımsız aday sandıktan meclis üyesi olarak seçildi. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından konuşma yapan Ahmet Boztaş, Bütün üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Destek verenlere de vermeyenlere de. Ama sevincimi de şöyle paylaşmak istiyorum. 17 gurubumuz vardı, biz mavi liste olarak 15 grupta aday çıkarmıştık. 15-0 olarak sonuçlandı. Tabii ki bu sonuçlar kesin olmamakla birlikte. Sonuçlar askıya çıkacak, itiraz süresi var. Sonra kesinleşecek. İki grupta aday çıkarmamıştık beyaz liste çıkmıştı, tarafsız kalmışlardı. Onu biz baştan söylemiştik 9 ve 16'ncı grup olarak. Diğer grupların hepsi mavi liste oldu. Artık seçim süreci geride kaldı. Bundan sonra 5 yıldızlı hizmete devam edeceğiz dedi.

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