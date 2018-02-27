Özgür EREN/ İSTANBUL, () Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 1 kişinin oluşan boşluğa düştüğü belirtiliyor. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
(Görüntülü Haber) Maslak metrosunda korkutan olay (2)
Özgür EREN/ İSTANBUL, () Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 1 kişinin oluşan boşluğa düştüğü belirtiliyor. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. ...
27 Şubat 2018 Salı 17:53
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