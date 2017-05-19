(Görüntülü Haber) Marşlar söyleyerek yürüdüler

İZMİT'te, Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP Gençlik Kolları üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda marşlar söyleyerek yürüdü. Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüş Yolu'nda toplanan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ADD Kocaeli Şube Başkanı Orhan Özdemir ve yaklaşık 200 kişi Sabri yalım Parkı'na doğru marşlar söyleyerek yürüdü. Gençler yürüyüş sırasında meşaleler yaktı. Sabri Yalım Parkı'nda yapılan basın açıklamasının ardından şarkılar söylendi.