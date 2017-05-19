İZMİT'te, Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP Gençlik Kolları üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda marşlar söyleyerek yürüdü. Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüş Yolu'nda toplanan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ADD Kocaeli Şube Başkanı Orhan Özdemir ve yaklaşık 200 kişi Sabri yalım Parkı'na doğru marşlar söyleyerek yürüdü. Gençler yürüyüş sırasında meşaleler yaktı. Sabri Yalım Parkı'nda yapılan basın açıklamasının ardından şarkılar söylendi.
(Görüntülü Haber) Marşlar söyleyerek yürüdüler
İZMİT'te, Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP Gençlik Kolları üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda marşlar söyleyerek yürüdü. Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü...
19 Mayıs 2017 Cuma 20:35
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.