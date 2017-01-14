(Görüntülü Haber) Marmarisli öğrencilerden Cizre'ye kitap ve giysi desteği

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), () MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki bir ortaokulun öğrenci ve velileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattıkları kampanyada toplanan 11 koli kitap ve kışlık giyeceği, Cizre Metin Bostancıoğlu Ortaokulu'na gönderdi. Marmaris'teki özel Uğur Okulu yönetimi, çocuklarda yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi adı altında çalışma başlattı. Proje kapsamında 6B sınıfı öğrencileri, Cizre'ye ataması yapılan İngilizce öğretmeni Tolga Duyuler ile irtibata geçerek ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Öğretmen Duyuler, öğrencilerine ihtiyaç duyulan çeşitli kitap ve kışlık elbise listesi gönderdi. Öğrenciler, okul yönetimi ve aileleriyle görüşüp, 'Kardeşlik' adı altında kampanya başlattı. 3 gün içinde sıfır ve az giyilmiş çeşitli kışlık elbise ile mont, hikaye, roman, ders kitaplarından oluşan 11 koli malzeme toplandı. Toplanan 11 koli giyecek ve kitap, kargoyla Cizre'de bulunan Metin Bostancıoğlu Ortaokulu'na gönderildi. Uğur Okulları Marmaris Müdürü Onur Demirtaş, Çocuklarımızda yardımlaşma ve dayanışma bilincini aşılamak için kısa bir süre önce sosyal sorumluluk projesi adı altında çalışma başlattık. 6B sınıfı öğrencileri kendilerine bir dönem eğitim veren ve ataması yapılarak Cizre'ye giden İngilizce öğretmenleri ile görüşmüş. Cizre'de okuyan çocukların elbise ve kitap eksikleri olduğunu öğrenmişler. Kardeşlik adı altında velileri ile birlikte projeyi hayata geçirdiler. Veliler ve çocuklar 3 gün içinde sıfır ve az giydikleri kışlık elbise ile çeşitli kitapları topladılar. Bir tanesi 50 kiloya yakın toplam 11 koli paketlenerek, kargo yardımıyla Cizre'de okuyan çocuklarımıza gönderildi dedi. Öğrenci velisi Durkadın Aktaş, Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın küçük yaşlarda dayanışma ve yardımlaşma bilincinin oluşmasından dolayı çok mutluyum. 6B sınıfı velileri olarak böyle anlamlı bir kampanyaya destek olmak gurur verdi. Herkesin ihtiyaç sahibi çocuk ve insanlara destek olmasını temenni ediyorum dedi. Öğrenciler ise zor şartlarda eğitim gören kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.