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(Görüntülü Haber) Marmaris Veli-Der'den karanfilli el ilanlı kutlama

Yaşar ANTER Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), () MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Veli-Öğrenci Derneği (Veli-Der) üyeleri, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' için kent merkezinde 1000 kadına karanfil ve 'kadının önemi' adlı 3 bin adet...

Yaşar ANTER Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), () MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Veli-Öğrenci Derneği (Veli-Der) üyeleri, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' için kent merkezinde 1000 kadına karanfil ve 'kadının önemi' adlı 3 bin adet el ilanı dağıttı. Marmaris kent merkezinde kadın ve erkelerden oluşan Veli-Der üyeleri, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kapsamında 'Şiddetin her türlüsüne hayır' adı altında karanfil dağıttı. Dernek üyeleri, Yeni yol Caddesi Sevgi Yolu Şehit Ahmet Benler Caddesi ile Ulusal Egemenlik Caddesi'nde erkek ve kadınlardan oluşan gruplar halinde dağıldı. Bugün saat 12.00'de başlayarak 14.20'da son bulan etkinlik kapsamında, 1000 adet karanfil ile 3 bin adet el ilanı dağıtılarak kadınların günü kutlandı. Bir kafeteryada toplanan dernek üyeleri, kutlama kapsamında pasta da kesti. Veli-Der İlçe Başkanı Fatma Uçar, "Bugün basın açıklaması yapmayarak faaliyet ile sesimizi duyurma kararı aldık. Kadına, çocuğa ve hayvana şiddeti önlemek için bizlere büyük görev düşmektedir. Dünya Emekçi Kadınları Günü'nü buruk şekilde kutluyoruz" dedi.

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